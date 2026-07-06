I piani pandemici regionali italiani presentano tre criticità principali: mancanza di inclusività ed equità, scarso coinvolgimento delle comunità e difficoltà nella gestione dell'infodemia. Questi aspetti sono emersi da uno studio condotto dall'Università di Pisa, che ha analizzato i documenti adottati nelle diverse regioni. La mancanza di attenzione alle esigenze delle persone più fragili e alla partecipazione dei cittadini rappresenta un punto di attenzione specifico.

Pisa, 6 luglio 2026 – Tre i punti critici che emergono dai piani pandemici regionali italiani: carenza di inclusività ed equità, di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e delle comunità, gestione dell'infodemia. Positiva invece la transizione verso un modello di comunicazione flessibile e resiliente, capace di funzionare anche in situazioni di incertezza, grazie a unità dedicate a coordinare i flussi di informazione e alla previsione di messaggi differenziati per cittadini e professionisti sanitari. A renderlo noto è una ricerca, pubblicata sull'autorevole rivista internazionale BMC Public Health, dal titolo ‘Mapping risk communication practices in public health emergencies: a scoping review and comparison with Italian regional pandemic plans’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pandemie e comunicazione: criticità per i fragili nei piani regionali studiati da Unipi

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