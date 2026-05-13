Circoscrizioni parte da Catona il tour nei quartieri di Chirico | Accendiamo i riflettori sulle criticità del territorio
Emanuela Chirico ha avviato un tour nei quartieri della III Circoscrizione, che comprende Catona, Salice, Rosalì, Villa San Giuseppe, Gallico, Sambatello e Archi. La candidata alla presidenza della circoscrizione, sostenuta dalla lista “Centrodestra- Chirico Presidente”, ha scelto di partire da Catona. L’obiettivo è portare l’attenzione sulle criticità presenti nel territorio. L’iniziativa mira a coinvolgere i residenti e ascoltare direttamente le esigenze delle diverse zone.
Inizia da Catona il percorso nei quartieri promosso da Emanuela Chirico, candidata alla presidenza della III Circoscrizione(Catona-Salice-Rosalì-Villa San Giuseppe, Gallico-Sambatello e Archi) con la lista “Centrodestra- Chirico Presidente”. L’iniziativa, annunciata attraverso un video diffuso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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