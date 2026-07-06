Pandemie la lezione del Covid | piani regionali carenti in inclusività e gestione dell’infodemia

Durante la pandemia, le risposte sono state diversificate: alcune regioni hanno mostrato una gestione inadeguata dell’infodemia e scarsi piani di inclusività. Molti hanno percepito i rischi in modo esagerato, rifiutando contatti sociali, mentre altri hanno negato l’esistenza del virus. I piani regionali spesso non hanno affrontato efficacemente queste sfide, evidenziando lacune nella comunicazione e nella tutela delle fasce più vulnerabili.

Come abbiamo reagito di fronte alla pandemia? C’è chi è andato incontro ad un’eccessiva amplificazione nella percezione dei rischi e conseguentemente al rifiuto pervasivo di qualsiasi forma di contatto con gli altri e c’è chi ha nettamente negato l’esistenza di Covid19. Insomma, ci sono state diverse visioni nell’affrontare una situazione nuova e complessa. Di certo è che probabilmente quello che più serviva era equilibrio. Da parte di tutti. E certo l’informazione può non aver aiutato in questo senso, perché si è verificato il fenomeno “ infodemia ” che ha sicuramente impattato maggiormente su chi magari poteva avere maggiori difficoltà a comprendere quanto avveniva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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