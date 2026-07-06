Il giovane pallanuotista Mattia Martini è stato convocato per lo stage della Nazionale Under 20. La pallanuoto maschile nella provincia di Modena ha visto l’ultima stagione in A2 17 anni fa, mentre i vivai locali continuano a formare giocatori promettenti. Tuttavia, per competere a livelli più alti, molti di questi giovani devono trasferirsi in altre regioni o club.

Mentre la pallanuoto maschile modenese si arrabatta per rinverdire i fasti di un tempo, con l’ultima stagione in A2 che risale a diciassette anni fa, i vivai delle società della nostra provincia continuano a produrre giocatori interessanti, che però inevitabilmente per consacrarsi ad alti livelli, devono andare a giocare altrove. In passato è successo ad Alessandro Nora, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, poi a Fabio Baraldi, medaglia di bronzo agli europei 2014, e in più recentemente a Filippo Lodi difensore della AN Brescia finalista del campionato di A1 di quest’anno, ed ora tocca al ventenne Mattia Martini (foto) difensore della De Akker Bologna recente vincitrice della Conference Cup di pallanuoto, e sesta classificata in A1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. Il giovane Mattia Martini è azzurro. Andrà allo stage della Under 20

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