Cresce molto bene Ginevra Seccacini. La maceratese, classe 2009, ha appena partecipato allo stage del programma "Calcio+ Under17 femminile". Non una convocazione qualsiasi, si è trattato della chiamata per prendere parte a quattro giorni di lavoro a Tirrenia indetti dal Settore giovanile e scolastico della FIGC, in condivisione con il Club Italia. In pratica solo state selezionate le migliori 30 atlete della nazione nella fascia d’età e si sono ritrovate tutte assieme, occasione per incrementare il livello tecnico e formativo del calcio femminile giovanile. La chiamata in azzurro non è la prima per la Seccacini, da piccolina nella Cluentina...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio femminile under 17. Ginevra Seccacini allo stage azzurro

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