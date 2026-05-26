De Santis convocato in nazionale under 18 | il palleggiatore di Piacenza va allo stage azzurro

Da ilpiacenza.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tommaso De Santis, diciassettenne palleggiatore di Piacenza, è stato convocato nello stage della nazionale italiana under 18. La chiamata arriva dopo le sue prestazioni con la squadra di club. La convocazione prevede la partecipazione a un allenamento di alcuni giorni. Non sono stati resi noti dettagli sul programma o sulla data dello stage. De Santis si prepara così a rappresentare l’Italia nel settore giovanile.

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Tommaso De Santis, diciassettenne palleggiatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, è stato convocato nella nazionale italiana di pallavolo under 18. Il giovane atleta, classe 2009, parteciperà a uno stage dal 2 al 10 giugno a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, in preparazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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