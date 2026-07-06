Pallanuoto i possibili nomi nuovi per l’Italia emersi dalla stagione di A1

Al termine di una stagione con più di 250 partite ufficiali, i tecnici della nazionale di pallanuoto stanno valutando nuovi giocatori. La lunga competizione ha mostrato diversi talenti emergenti e ha fornito dati utili per le scelte future. Le analisi si concentrano su giovani promesse e su atleti già affermati, con l’obiettivo di definire la rosa per le prossime competizioni. La stagione si è conclusa con molte indicazioni da considerare per i prossimi impegni.

Una stagione lunga, intensa ed estenuante è andata in archivio con oltre 250 partite ufficiali. I numerosi impegni hanno sicuramente offerto una serie di spunti di assoluto interesse per lo staff tecnico azzurro in ottica della costruzione della squadra del presente e, soprattutto, del futuro. Fin dalla tenera età gli è stata cucita addosso l’etichetta di predestinato. Luca Izzo, portiere del Circolo Nautico Posillipo, ha saputo meritare la fiducia di Pino Porzio che lo ha impiegato da titolare con sempre maggiore continuità e ha confermato le qualità di chi ha tutte le potenzialità per poter arrivare in alto. Il tempo gioca certamente a favore di un prospetto che vanta ancora notevoli margini di crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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