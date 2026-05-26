Rugby i possibili nomi nuovi dell’Italia per i Test Match estivi

Il team italiano di rugby si prepara ai test estivi con una rosa in fase di rinnovamento, sotto la guida di un nuovo tecnico. Dopo la conclusione della stagione di club europea, si concentrano sui giovani e sui nuovi ingressi. La strategia mira a sviluppare il roster per le prossime competizioni, con attenzione a inserimenti e sperimentazioni. L’obiettivo è rafforzare la squadra, lasciando da parte le pressioni sui risultati immediati.

Con la stagione di club europea ormai quasi alle spalle e l’estate che apre una nuova finestra di lavoro, per l’Italia guidata da Gonzalo Quesada si profila un periodo meno legato al risultato immediato e più alla costruzione. A luglio, con la Nations Championship all’orizzonte e un tour che porterà gli azzurri tra Giappone, Nuova Zelanda e Australia, l’attenzione si sposta su un doppio binario: consolidare automatismi e allargare la base del gruppo. È una fase in cui la maglia azzurra diventa anche laboratorio, spazio di verifica per profili nuovi o riemersi dal margine. In questa prospettiva, il cuore della possibile trasformazione passa ancora una volta da Treviso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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