La squadra femminile di pallanuoto di Cosenza ha annunciato l’abbandono della Serie A1, pochi giorni dopo aver concluso una stagione storica. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli circa le motivazioni. La squadra, che aveva raggiunto risultati significativi in ambito europeo, non parteciperà al massimo campionato nazionale nella prossima stagione. La rinuncia rappresenta un cambiamento importante per il club e per il panorama della pallanuoto italiana.

Dalla gloria europea alla rinuncia al massimo campionato nazionale. È una notizia che scuote il mondo della pallanuoto italiana quella annunciata dalla Smile Cosenza Pallanuoto femminile, reduce dalla stagione più importante della propria storia. Il club calabrese, vincitore della Conference Cup – primo sodalizio italiano a conquistare il prestigioso trofeo continentale – e protagonista di un brillante quinto posto in Serie A1 con conseguente accesso ai playoff scudetto, ha comunicato ufficialmente che non presenterà domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie A1. Una decisione definita dalla società «dolorosa ma necessaria», maturata non per ragioni sportive o economiche, bensì per l’impossibilità di programmare il futuro senza la certezza di poter disporre di una struttura adeguata e disponibile in maniera continuativa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Pallanuoto femminile, terremoto a Cosenza: la Smile rinuncia alla Serie A1 dopo una stagione da leggenda

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