Giancarlo Padovan critica il mercato dell’Inter, sottolineando che la squadra non ha ancora trovato un sostituto per Dumfries, ceduto durante la sessione estiva. Inoltre, evidenzia che la squadra non si è ancora ripresa dal caso Palestra. Secondo l’analista, l’Inter sta attraversando un momento difficile e ha avuto una campagna acquisti deludente. La squadra continua a mostrare difficoltà nella gestione delle operazioni di mercato.

Inter News 24 L’analisi di Giancarlo Padovan sulle difficoltà nerazzurre in una sessione estiva sottotono: dalla cessione di Dumfries al caso Palestra. Il calciomercato italiano fatica a decollare e, secondo l’analisi di Giancarlo Padovan pubblicata sul Messaggero Veneto, l’Inter appare al centro di un vortice di complicazioni che ne frenano le ambizioni. Il giornalista evidenzia come il club nerazzurro stia vivendo una fase di profonda difficoltà operativa, acuita dalla gestione di alcune trattative chiave: «L’Inter non si è ancora ripresa dal caso Palestra, sfuggito quando tutto sembrava fatto. Ma, poi, è arrivato il Chelsea e ha offerto dieci milioni in più all’Atalanta (da 50 a 60) e il doppio dell’ingaggio al calciatore (da 3 milioni netti a sei per cinque anni) e tutte le buone intenzioni sono venute meno». 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Padovan critica il mercato dell’Inter: «Non ne azzecca una. Ha perso Dumfries e deve ancora sostituirlo. Non si è ancora ripresa dal caso Palestra»

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