L'Inter ha deciso di investire su Marco Palestra, talento dell'Atalanta, nel tentativo di rafforzare le fasce di gioco e prepararsi a un possibile cambiamento nella difesa laterale. La società nerazzurra ha messo in atto un'offerta per il giocatore, senza tuttavia collegare questa operazione alle future decisioni riguardanti Dumfries. La trattativa si sviluppa parallelamente ad altri movimenti di mercato, con l'obiettivo di rinforzare la rosa per la prossima stagione.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri puntano il talento dell’Atalanta per anticipare il restyling sulle fasce di Cristian Chivu. L’Inter ha messo seriamente nel mirino Marco Palestra. L’interesse per il giovane esterno di proprietà dell’ Atalanta è concreto e, come rivelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, si svilupperà a prescindere da quello che accadrà sul fronte delle cessioni nel settore dei laterali. Al momento, i principali indiziati a lasciare Appiano Gentile per finanziare il mercato sono Denzel Dumfries – sul quale pende la nota clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida a luglio –, Luis Henrique (già tentato dalle sirene della Premier League a gennaio) e Andy Diouf, le cui partenze rimangono legate alle reali offerte che arriveranno sulla scrivania dei dirigenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, all-in su Marco Palestra: ma l’assalto prescinde dal futuro di Dumfries. Ecco tutti i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FINALMENTE MARCO PALESTRA !! IL MILAN CI PROVA ECCO QUANTO COSTA..

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Inter-Dumfries, futuro incerto: tra la clausola e l'assalto nerazzurro a Palestra, tutti gli scenari

Mercato Inter, quale sarà il futuro di Pavard? La scelta è stata già presa! Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, deciso quale sarà il futuro di Benjamin Pavard: resterà al Marsiglia o tornerà in nerazzurro? Ecco la...

Musmarra: Dalla riunione di mercato dell’Inter arriva una grossa novità su Koné x.com

Oumar Solet sta dando priorità all'Inter. Il difensore dell'Udinese, pur essendo seguito anche da altri club di Premier League e Ligue 1, non sta considerando le altre opportunità che il mercato dei trasferimenti è pronto a offrire, per dare priorità all'interesse del reddit

SM – Inter, mercato evolutivo. Dal ribaltone in porta alle 5 big su Dumfries: tutti i movimentiDopo la riunione di mercato tenutasi ieri in sede dell'Inter, tra Chivu e la dirigenza emergono le prime indiscrezioni sul mercato ... fcinter1908.it

Mercato Inter, futuro deciso per due nerazzurri: arriva la confermaL'Inter lavora per costruire il proprio futuro. Arrivano conferme su due situazioni di mercato riguardanti i nerazzurri: le ultime. spaziointer.it