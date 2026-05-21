Mercato Inter all-in su Marco Palestra | ma l’assalto prescinde dal futuro di Dumfries Ecco tutti i dettagli

Da internews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha deciso di investire su Marco Palestra, talento dell'Atalanta, nel tentativo di rafforzare le fasce di gioco e prepararsi a un possibile cambiamento nella difesa laterale. La società nerazzurra ha messo in atto un'offerta per il giocatore, senza tuttavia collegare questa operazione alle future decisioni riguardanti Dumfries. La trattativa si sviluppa parallelamente ad altri movimenti di mercato, con l'obiettivo di rinforzare la rosa per la prossima stagione.

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di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri puntano il talento dell’Atalanta per anticipare il restyling sulle fasce di Cristian Chivu. L’Inter ha messo seriamente nel mirino Marco Palestra. L’interesse per il giovane esterno di proprietà dell’ Atalanta è concreto e, come rivelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, si svilupperà a prescindere da quello che accadrà sul fronte delle cessioni nel settore dei laterali. Al momento, i principali indiziati a lasciare Appiano Gentile per finanziare il mercato sono Denzel Dumfries – sul quale pende la nota clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida a luglio –, Luis Henrique (già tentato dalle sirene della Premier League a gennaio) e Andy Diouf, le cui partenze rimangono legate alle reali offerte che arriveranno sulla scrivania dei dirigenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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