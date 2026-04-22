Un ex calciatore critica ancora l’ex difensore, affermando che in Champions League ha causato imbarazzo alla sua squadra e che ha perso tutti gli scontri diretti tranne due, uno con un episodio di furto. La squadra ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver vinto in rimonta in casa per 3-2. La discussione tra i due ex giocatori continua ad attirare attenzione nel mondo del calcio.

Nonostante la finale di Coppa Italia raggiunta grazie al successo casalingo in rimonta per 3-2 contro il Como, durante il contenitore radiofonico “Radio Radio lo Sport” il giornalista Giancarlo Padovan è tornato a criticare il tecnico della squadra nerazzurra, Cristian Chivu: “Gia l’ho detto una settimana fa, l’Inter vince lo Scudetto nonostante Chivu, che è. L'articolo Padovan ancora contro Chivu: “Un mediocre, in Champions ha fatto svergognare l’Inter. Gli scontri diretta li ha persi tutti tranne due, uno rubando e l’altro.” proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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