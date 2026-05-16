Bagno di folla per Forza Italia a Casal di Principe | oltre 300 persone per l' inaugurazione della sede | FOTO
Questa mattina a Casal di Principe, oltre 300 persone si sono radunate in Corso Umberto I per partecipare all’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia, situata vicino all’Asl locale. L’evento ha attirato un grande afflusso di cittadini, creando un clima di entusiasmo intorno alla cerimonia. La presenza numerosa ha caratterizzato l’intera mattinata, con i partecipanti che hanno preso parte alle attività organizzate per l’apertura.
Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato questa mattina (16 maggio) l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia a Casal di Principe, in Corso Umberto I, nei pressi dell’Asl cittadina. Oltre 300 persone hanno letteralmente invaso la sede azzurra, trasformando l’evento in una grande. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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