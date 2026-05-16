Bagno di folla ed entusiasmo in piazza San Giustino per la partenza della tappa teatina del Giro FOTO e VIDEO
In piazza San Giustino si è riunita una grande folla per assistere alla partenza della tappa teatina del Giro d’Italia. La corsa è partita pochi minuti fa da piazza Valignani, segnando l’inizio dell’ottava frazione dell’edizione 2026. La tappa prosegue da Chieti a Fermo, attirando appassionati e curiosi lungo il percorso. Sono presenti spettatori di tutte le età, molti dei quali hanno immortalato il momento con foto e video. La manifestazione coinvolge anche le vie della città, con il via ufficiale che ha generato entusiasmo tra i presenti.
Partita pochi minuti fa da piazza Valignani l'ottava tappa dell'edizione 2026 del Giro d'Italia, da Chieti a Fermo. In piazza San Giustino bagno di folla ed entusiasmo per la partenza della carovana rosa e tanto tifo per l'atleta “di casa” Giulio Ciccone. Dopo il via, scattato alle 13.15, i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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