Ottant’anni da campione nella vita e nel cinema | buon compleanno a Sylvester Stallone

Da 361magazine.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi Sylvester Stallone spegne 80 candeline. Ottant’anni di vita, di botte prese, di pugni alzati, di sceneggiature scritte a notte fonda. Una carriera che sembra un film: iniziata tra stenti, diventata leggenda. Attore, sceneggiatore, regista, produttore. Stallone non ha mai scelto un solo ruolo. Li ha inventati tutti. E li ha vinti, anche quando nessuno ci avrebbe scommesso un dollaro. Il giorno in cui la fortuna bussò con i guantoni Siamo nel 1976. Stallone è squattrinato, vive di lavoretti e sogni. Guarda l’incontro tra Muhammad Ali e Chuck Wepner e in pochi giorni butta giù Rocky. Una storia semplice: un perdente che vuole dimostrare di valere. 🔗 Leggi su 361magazine.com

ottant8217anni da campione nella vita e nel cinema buon compleanno a sylvester stallone
© 361magazine.com - Ottant’anni da campione nella vita e nel cinema: buon compleanno a Sylvester Stallone
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Rocky III (1982) Sport/Action | Sylvester Stallone,Mr. T,CarlWeathers - Film Review & Facts

Video Rocky III (1982) Sport/Action | Sylvester Stallone,Mr. T,CarlWeathers - Film Review & Facts

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ottant’anni da campione: buon compleanno a Sylvester Stallone

Leggi anche: Brigitte Nielsen a Belve: “Sylvester Stallone a letto un coniglio, nella vita cattivo psicologicamente e fisicamente”

Temi più discussi: Sylvester Stallone compie 80 anni, non solo Rocky: i suoi personaggi indimenticabili. FOTO; Sylvester Stallone, gli 80 anni e il segreto della sua prestanza fisica, frutto dell'amicizia con il trainer Franco Columbu (con cui fece pure una gara e si strappò un pettorale); Le origini italiane di Rocky: la ricerca MyHeritage svela la storia dietro il nome simbolo d'America; Sylvester Stallone compie 80 anni, dall’Adriana di Rocky al Vietnam di Rambo: tutte le sue scene cult.

sylvester stallone ottant anni da campioneSylvester Stallone compie 80 anni: il segreto del fisico che sfida il tempo arriva dalla SardegnaOggi Sylvester Stallone compie 80 anni: la sua forma fisica è frutto di costanza, disciplina e di un incontro speciale con il due volte vincitore di Mr. Olympia ... msn.com

sylvester stallone ottant anni da campioneSylvester Stallone compie 80 anni: tutti vissuti con la stessa faccia, tra l'ottimismo di Rocky e il malessere di RamboAttore, regista e sceneggiatore, Sly ha segnato la storia del cinema, raccontando con i suoi personaggi due Americhe opposte ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web