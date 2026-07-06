Ottant’anni da campione | buon compleanno a Sylvester Stallone

Oggi Sylvester Stallone compie 80 anni. La sua vita, fatta di ruoli cinematografici e di sfide personali, si è sviluppata nel corso di otto decenni. Nato in condizioni difficili, ha iniziato la carriera con lavori umili prima di diventare un'icona del cinema. La sua storia include successi e momenti difficili, passando da ruoli di combattente a celebrità internazionale.

Oggi Sylvester Stallone spegne 80 candeline. Ottant’anni di vita, di botte prese, di pugni alzati, di sceneggiature scritte a notte fonda. Una carriera che sembra un film: iniziata tra stenti, diventata leggenda. Attore, sceneggiatore, regista, produttore. Stallone non ha mai scelto un solo ruolo. Li ha inventati tutti. E li ha vinti, anche quando nessuno ci avrebbe scommesso un dollaro. Il giorno in cui la fortuna bussò con i guantoni Siamo nel 1976. Stallone è squattrinato, vive di lavoretti e sogni. Guarda l’incontro tra Muhammad Ali e Chuck Wepner e in pochi giorni butta giù Rocky. Una storia semplice: un perdente che vuole dimostrare di valere. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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