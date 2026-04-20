Brigitte Nielsen si racconta a Francesca Fagnani nella nuova puntata di Belve, in prima serata su Rai 2 martedì 21 aprile. Di cose, se vuole, l’ex modella e attrice danese, icona degli anni ’80, ne ha da raccontare, soprattutto in merito alla vita privata, e non si è risparmiata, almeno finché ha potuto. Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto afferma riferendosi alle clausole di riservatezza previste dall’accordo prematrimoniale con l’ex marito Sylvester Stallone, da cui ha divorziato nel 1987 a meno di due anni dal matrimonio. Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Brigitte Nielsen a Belve: “Sylvester Stallone a letto un coniglio, nella vita cattivo psicologicamente e fisicamente”

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