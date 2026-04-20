Brigitte Nielsen a Belve | Sylvester Stallone a letto era un coniglio

Brigitte Nielsen ha parlato di Sylvester Stallone durante la sua intervista a Belve, in onda su Rai 2. La attrice ha descritto il rapporto con l’attore, affermando che a letto lui era come un coniglio. La puntata è stata trasmessa martedì 21 aprile e vede Nielsen protagonista di un’intervista in cui si è aperta sui suoi ricordi e sulle sue esperienze.

Brigitte Nielsen si racconta a Francesca Fagnani nella nuova puntata di Belve, in prima serata su Rai 2 martedì 21 aprile. Di cose, se vuole, l’ex modella e attrice danese, icona degli anni ’80, ne ha da raccontare, soprattutto in merito alla vita privata, e non si è risparmiata, almeno finché ha potuto. Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto afferma riferendosi alle clausole di riservatezza previste dall’accordo prematrimoniale con l’ex marito Sylvester Stallone, da cui ha divorziato nel 1987 dopo meno di due anni dal matrimonio. Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Brigitte Nielsen: «Con Sylvester Stallone mi sentivo in pericolo, ma a letto era un coniglio»

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