Il concerto cittadino della Società Filarmonica pisana si è tenuto alle Logge di Banchi nel giorno della Festa della Repubblica, in occasione dell’ottantesimo anniversario del 2 giugno 1946. L’evento è stato aperto dall’Istituto comprensivo Toniolo con la partecipazione dei bambini della scuola Novelli. La celebrazione ha coinvolto la Filarmonica e la presenza di pubblico, senza ulteriori dettagli su altri interventi o esibizioni.

Pisa, 6 luglio 2026 – L’Istituto comprensivo Toniolo ha avuto l’onore di aprire il concerto cittadino della Società Filarmonica pisana alle Logge di Banchi nel giorno della Festa della Repubblica, ottantesimo anniversario di quel 2 giugno 1946 che ha aperto la strada all’Italia democratica e alla Costituzione repubblicana. Il tradizionale concerto per la Festa della Repubblica infatti è stato aperto con alcuni brani suonati da oltre 70 bambini e ragazzi della scuola primaria Novelli a indirizzo musicale e della classe di clarinetto della scuola secondaria Toniolo a indirizzo musicale. Alla scuola primaria Novelli, infatti, è attivo da sei anni l'indirizzo musicale che, grazie alla collaborazione con la Società Filarmonica Pisana, si realizza nel progetto “Junior band. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ottanta anni di Repubblica celebrati con la Filamornica e i bambini della Novelli

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