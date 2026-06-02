Celebrati ad Arezzo gli ottant' anni della Repubblica italiana
Ad Arezzo si è svolta questa mattina la cerimonia per l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. La commemorazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. Sono stati deposti fiori e osservati momenti di silenzio in ricordo delle tappe fondamentali della storia repubblicana. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un corteo che ha attraversato il centro cittadino. La giornata si è conclusa con un corteo e interventi di alcuni relatori.
L'80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana è stato celebrato stamani anche ad Arezzo. Dapprima l'alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al Sacrario dei caduti, poi al Prato l’esecuzione dell’inno d’Italia, sulle cui note i vigili del fuoco di Arezzo hanno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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