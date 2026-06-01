Gli 80 anni della Repubblica celebrati con una grande lettura corale pubblica in piazzale Ceccarini

Da riminitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune di Riccione celebra l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana con "Riccione per la Repubblica". Martedì 2 giugno, a partire dalle ore 20, piazzale Ceccarini si trasformerà nel cuore pulsante di una grande cerimonia civile pubblica dedicata alla memoria condivisa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Gli 80 anni della Repubblica. Sarà grande festa in piazza con musica e onorificenzeIl 2 giugno si terrà in piazza la cerimonia per celebrare gli ottant’anni della Repubblica.

Oltre 50 pittori locali celebrano gli 80 anni della Repubblica italiana con la grande esposizione "Nata da un sogno"Sabato 30 maggio alle 17, presso la Stazione degli Artisti in Piazza Martiri d’Ungheria 2 a Gambettola, sarà aperta al pubblico la mostra “Nata da un...

Temi più discussi: I Volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum; I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum; 80 anni dal Referendum - I volti della Repubblica; La Repubblica fa 80 anni. Verdone, Morandi, Del Piero sul palco di Mattarella.

repubblica gli 80 anni dellaGli auguri per gli ottanta anni della Repubblica, tra loro Geppi Cucciari e Matteo Berrettini(LaPresse) In occasione degli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ha lanciato l'iniziativa I volti della Repubblica, con cui invita i cittadini a realizzare un breve video nel quale raccontare co ... msn.com

repubblica gli 80 anni dellaBari festeggia gli 80 anni della Repubblica: guida alle celebrazioni, alle iniziative e ai divietiLe celebrazioni inizieranno alle 10 alSacrario militare dei caduti d’Oltremare per poi proseguire in piazza Libertà con l'alzabandiera. In serata in concerto ... bari.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web