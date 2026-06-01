Gli 80 anni della Repubblica celebrati con una grande lettura corale pubblica in piazzale Ceccarini
Il Comune di Riccione celebra l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana con "Riccione per la Repubblica". Martedì 2 giugno, a partire dalle ore 20, piazzale Ceccarini si trasformerà nel cuore pulsante di una grande cerimonia civile pubblica dedicata alla memoria condivisa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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