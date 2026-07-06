In una nuova produzione della Royal Shakespeare Company, Otello, personaggio di Shakespeare, sarà interpretato come donna lesbica ed eco-attivista. La rappresentazione modifica il personaggio originale, adattandolo ai temi contemporanei. La messa in scena è stata annunciata come parte di una rivisitazione moderna delle opere classiche, senza specificare ulteriori dettagli sulla trama o sul cast. La produzione mira a integrare tematiche attuali come l’ambientalismo e i diritti civili all’interno di un classico teatrale.

Dopo quattro secoli, anche Otello deve mettersi in riga con i tempi. Ossia con l’ossessione woke. Il guerriero moro di Shakespeare, protagonista di una delle tragedie più celebri della letteratura occidentale, diventerà una donna lesbica ed eco-guerriera in una nuova produzione della Royal Shakespeare Company. Secondo quanto racconta il Sun, la rilettura sarà ambientata in un futuro cupo, segnato dalla minaccia del cambiamento climatico. Niente più soltanto Venezia, gelosia, inganno e tragedia: questa volta il classico shakespeariano verrà piegato al repertorio obbligatorio del teatro woke, tra razzismo, misoginia, identità sessuale e catastrofismo ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Otello diventa un'ecologista lesbica: Shakespeare arruolato dai talebani woke

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