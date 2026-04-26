Verona quest' estate diventa capitale globale di Shakespeare | Un dialogo planetario tra cultura e società

Quest'estate, Verona si trasforma nella capitale mondiale dedicata a William Shakespeare, ospitando una settimana di eventi e incontri dedicati al celebre drammaturgo. La città si prepara ad accogliere studiosi, appassionati e rappresentazioni teatrali provenienti da tutto il mondo, creando un palcoscenico internazionale per la discussione e l'approfondimento sulla figura e le opere di Shakespeare. L'iniziativa coinvolge diversi luoghi storici e culturali della città.

Verona si prepara a diventare, per una settimana, il centro mondiale degli studi dedicati a William Shakespeare. Dal 20 al 26 luglio 2026, la città scaligera ospiterà il World Shakespeare Congress, appuntamento quinquennale promosso dall’International Shakespeare Association, che proprio.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Dossier di Ancona Capitale della Cultura 2028: mostra tra Ferretti e Fellini, planetario alla Casa del CapitanoAncona, 20 marzo 2026 – Il dossier “Ancona adesso”, realizzato per la candidatura a Capitale italiana della cultura del 2028 si apre con la macroarea... Shakespeare, giovani e contaminazioni, la nuova Estate Teatrale Veronese: «Luogo di comunità, dialogo e internazionalità»Presentata ufficialmente negli scorsi giorni, la 78esima edizione dell’Estate Teatrale Veronese prende forma come l’avvio di un nuovo corso artistico... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La città di Verona diventa sempre più universitaria; Sole e pomeriggi quasi estivi. Nuovo crollo delle temperature la prossima settimana; La Casa dei Cammini; Il festival dell'Arena ambasciatore della cultura e delle bellezze d'Italia.