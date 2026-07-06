Il 9 luglio alle 21, nel Teatro In Pineta in Contrada Camastra a Ostuni, si terrà lo spettacolo “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone”. Lo spettacolo racconta una storia vera, incentrata sulla figura di una donna che si oppose alla mafia. La rappresentazione si svolgerà in una cornice naturale, offrendo un momento di riflessione sulla vicenda e sul coraggio di una donna contro la criminalità organizzata.

Una storia vera, intensa e ancora profondamente attuale, pronta ad emozionare il pubblico nella suggestiva cornice della campagna ostunese. Giovedì 9 luglio, alle ore 21, il Teatro In Pineta, in Contrada Camastra a Ostuni, ospiterà lo spettacolo “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone”, con la regia di Dario Ubaldo Lacitignola. Il Generale Luigi Del Vecchio, in un post su facebook, sottolinea che l’opera, scritta da Dino Cassone e prodotta dal Teatro Folletti e Folli, porta sul palcoscenico una pagina poco conosciuta ma fondamentale della storia italiana: quella di Giuseppa Di Sano, una delle prime donne che, alla fine dell’Ottocento, trovò il coraggio di denunciare la mafia dopo l’assassinio della figlia Emanuela Sansone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ostuni, torna in scena “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone”: il teatro racconta il coraggio di una donna contro la mafia

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