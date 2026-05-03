Femmina Infame Il delitto di Emanuela Sansone | spettacolo teatrale e solidarità

OSTUNI - Il Rotary Club Ostuni Valle d’Itria Rosa Marina, presieduto dal dr. Pasquale Candelli, prosegue la sua opera umanitaria e di beneficenza presentando il 7 maggio alle ore 19 presso il Centro di Spiritualità Madonna della Nova in via S. Giovanni Bosco, 10, Ostuni, lo spettacolo teatrale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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