Ostuni Femmina Infame applausi al debutto | Luigi Del Vecchio racconta l’emozione del palco

A Ostuni, lo spettacolo teatrale “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone” ha debuttato con un lungo applauso e una vasta partecipazione di pubblico. Lo spettacolo narra una vicenda di mafia ambientata nella Palermo di fine Ottocento. Luigi Del Vecchio ha raccontato le emozioni legate alla messa in scena, presentando il lavoro davanti agli spettatori. Il debutto ha riscosso un'accoglienza calorosa e numerosa.

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Debutto accolto da lunghi applausi e grande partecipazione di pubblico per “Femmina Infame. Il delitto di Emanuela Sansone”, lo spettacolo teatrale dedicato a una vicenda di mafia della Palermo di fine Ottocento. Tra i protagonisti della rappresentazione, Luigi Del Vecchio ha condiviso sui social le emozioni vissute durante la prima messa in scena. Il Generale Luigi Del Vecchio, che nello spettacolo interpreta il Questore Ermanno Sangiorgi, ha raccontato la tensione e l’intensità del debutto citando una frase del poeta Nicolae Petrescu Redi: “Quando la sala del teatro è piena, i polmoni dell’attore hanno meno ossigeno. Ma il cuore.”. Parole che Del Vecchio ha fatto proprie descrivendo l’attesa prima dell’ingresso in scena e la soddisfazione per l’accoglienza ricevuta dal pubblico: “I polmoni erano in apnea prima di entrare in scena.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ostuni. “Femmina Infame”, applausi al debutto: Luigi Del Vecchio racconta l’emozione del palco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ostuni: il generale Luigi Del Vecchio nominato delegato provinciale ApamriDel Vecchio, ufficiale con oltre quarant’anni di servizio nella Guardia di Finanza, ha svolto gran parte della sua carriera in territori... “Ostuni. Non mi cercare più” di Luigi Del Vecchio: a Caserta un incontro tra letteratura, territorio e impegno civileL’associazione Liberi Orizzonti APS, in collaborazione con il Liceo Statale Manzoni di Caserta, promuove un importante appuntamento culturale...