Orgoglio tricolore l’Italia conquista il podio ai Mondiali di Robotica in Corea Valditara | Esempio di talento e impegno

In Corea del Sud, durante la Robocup 2026, un team italiano ha raggiunto il podio in una competizione internazionale di robotica educativa. La manifestazione si svolge a Incheon e raduna ogni anno i migliori talenti mondiali in questo settore. La partecipazione italiana si è conclusa con un risultato di rilievo dopo sette giorni di gare, dal fine giugno all'inizio di luglio. Il ministro dell’istruzione ha commentato la performance come esempio di talento e impegno.

Sono bastati sette giorni, quelli tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, per scrivere una pagina memorabile per la scuola italiana. A Incheon, in Corea del Sud, la delegazione tricolore ha fatto sfracelli alla Robocup 2026, il campionato mondiale di robotica educativa che ogni anno raduna a Seul i migliori talenti globali. Sul gradino più alto del podio, nella categoria “OnStage Advanced”, è salito il Liceo Scientifico “Boggio Lera” di Catania. Terzo posto invece per l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Fermi – Guttuso” di Giarre, in provincia di Catania, nella competizione “Rescue Simulation”. Due medaglie che suonano come una rivincita. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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