Robotica | il Fermi-Guttuso conquista 4 podi e vola ai Mondiali

L'IIS Fermi-Guttuso di Giarre ha ottenuto quattro piazzamenti sul podio alla RoboCup Junior Academy tenutasi a Catania. La competizione ha visto la partecipazione di vari team di studenti impegnati in sfide di robotica e tecnologia. I risultati ottenuti rappresentano un passo importante per le scuole coinvolte, che si preparano ora a partecipare ai prossimi Mondiali di robotica.

? Cosa sapere L'IIS Fermi-Guttuso di Giarre conquista quattro podi alla RoboCup Junior Academy a Catania.. I team qualificati volano ai campionati mondiali di Incheon e ai mondiali europei di Vienna.. Quattro podi conquistati e un biglietto per i mondiali in mano: l’IIS Fermi-Guttuso di Giarre ha dominato la fase nazionale della RoboCup Junior Academy 2026, conclusasi il 18 aprile presso Fiera di Catania. L’appuntamento tecnologico che ha riunito 860 studenti provenienti da 11 regioni diverse si è trasformato nel palcoscenico del trionfo giarrese. In una competizione che vede sfidarsi le menti più brillanti della robotica scolastica, l’istituto di Via Maccarrone ha dimostrato una forza straordinaria, schierando cinque team capaci di accaparrarsi posizioni di rilievo in diverse categorie tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Robotica: il Fermi-Guttuso conquista 4 podi e vola ai Mondiali Notizie correlate Supermoto: il Team Undici vola tra podi mondiali e nuova DucatiIl Team Undici asd, realtà sportiva con base a Gemonio, ha inaugurato la stagione 2026 della Supermoto con una serie di risultati che la pongono ai... La rinascita di Larissa Iapichino. Vola a 6,87 e conquista l’argento ai mondiali di atletica indoorTorun, 22 marzo 2026 – Larissa Iapichino si veste d’argento ai mondiali di atletica indoor in scena a Torun.