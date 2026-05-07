Robotica | il team AURAT supera i guasti e vola in Corea ai mondiali

Durante la competizione internazionale di robotica, il team di Castellanza ha affrontato un imprevisto durante la gara, quando il robot Ettore ha subito guasti improvvisi. Grazie all'intervento rapido di alcuni membri del team, sono riusciti a risolvere i problemi tecnici e a riprendere la partecipazione. Questa occasione ha portato il team a qualificarsi per i mondiali in Corea, confermando la loro capacità di gestire situazioni di emergenza durante la competizione.

? Cosa scoprirai Come hanno risolto i guasti improvvisi del robot Ettore durante la gara?. Chi ha guidato il team di Castellanza nella gestione dell'emergenza tecnica?. Quali sono le figure chiave che hanno supportato i ragazzi nel percorso?. Cosa permetterà al team AURAT di raggiungere la sede dei mondiali?.? In Breve Team guidato dai professori Pagani e Di Paola con il supporto di Joshua Bonacina.. Studenti Moretti, Berra, D’Arrigo e Cappone gestiscono i guasti del robot Ettore.. Quinto posto ottenuto nella competizione Rescue Maze svoltasi a Catania.. Traguardo garantisce alla delegazione di Castellanza l'accesso ai mondiali in Corea.. La squadra AURAT dell’ISIS Facchinetti di Castellanza vola in Corea dopo il quinto posto ottenuto nella competizione Rescue Maze a Catania.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Robotica: il team AURAT supera i guasti e vola in Corea ai mondiali Notizie correlate Robotica: il Fermi-Guttuso conquista 4 podi e vola ai Mondiali? Cosa sapere L'IIS Fermi-Guttuso di Giarre conquista quattro podi alla RoboCup Junior Academy a Catania. Supermoto: il Team Undici vola tra podi mondiali e nuova DucatiIl Team Undici asd, realtà sportiva con base a Gemonio, ha inaugurato la stagione 2026 della Supermoto con una serie di risultati che la pongono ai...