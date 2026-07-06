Oggi il Tour de France 2026 si conclude con un arrivo in salita a Les Angles, in Pirenei. La tappa, lunga circa 150 chilometri, presenta un percorso misto con alcune salite di media difficoltà e un finale in salita. L’orario di arrivo stimato è intorno alle 16:30. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva, visibile sui principali canali sportivi. La frazione segue un tracciato che introduce i corridori alle asperità montane dei Pirenei, senza salite estremamente impegnative.

Barcellona, 6 luglio 2026 – Ancora un arrivo in salita (seppur non proibitivo, sulla falsariga di Barcellona) oggi al Tour de France 2026. Una tappa 3 mossa, ma senza ascese particolarmente impegnative che traghetta la carovana già sulle prime asperità dei Pirenei. Dopo due frazioni non si è capito chi vincerà il Tour, ma chi non potrà fare classifica si sa già. Antonio Tiberi ha già abbandonato ogni chance con un ritardo di oltre 5 minuti nella frazione con la tripla scalata al Montjuic, così come Ben O’Connor, ormai tagliato fuori, ma anche Egan Bernal che ha già accumulato in classifica quasi 4 minuti, stesso discorso per Jai Hindley, George Bennett e Derek Gee, tutti molto attardati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La tappa di oggi al Tour de France 2026: arrivo in salita a Les Angles. Orario, altimetria e dove vederla in tv

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Tour de France 2026 Starts With A Massive Twist: Team Time Trial

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