Ora l' accoltellatore gambiano non ricorda nulla | E spunta il precedente in Inghilterra
Lamin Saidilly, 22 anni, ha ammesso di non ricordare nulla dopo aver accoltellato un uomo di 55 anni nel quartiere San Siro di Milano sabato mattina. Il giovane si è avvalso della facoltà di rispondere durante l'interrogatorio. Si scopre inoltre che in passato ha avuto un episodio simile in Inghilterra. La vittima è stata trasportata in ospedale con ferite da arma da taglio.
Si è avvalso della facoltà di rispondere Lamin Saidilly, il 22enne che sabato mattina ha accoltellato un uomo di 55 anni all'esterno di un bar nel quartiere San Siro di Milano. A confermarlo è il suo legale, l'avvocato Simona Brambilla, al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore. “È stata una sua scelta. In questo momento è molto scosso”, ha precisato il difensore secondo quanto riportato dal Corriere della sera. Inoltre, ha spiegato che l'assistito “non ricorda nulla” di quanto accaduto “fino a quando si è ritrovato nell'auto della polizia”. L'indagato, a cui viene contestato il reato di tentato omicidio, non avrebbe chiesto al gip un'attenuazione della misura cautelare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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