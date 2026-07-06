Lamin Saidilly, 22 anni, ha ammesso di non ricordare nulla dopo aver accoltellato un uomo di 55 anni nel quartiere San Siro di Milano sabato mattina. Il giovane si è avvalso della facoltà di rispondere durante l'interrogatorio. Si scopre inoltre che in passato ha avuto un episodio simile in Inghilterra. La vittima è stata trasportata in ospedale con ferite da arma da taglio.

Si è avvalso della facoltà di rispondere Lamin Saidilly, il 22enne che sabato mattina ha accoltellato un uomo di 55 anni all'esterno di un bar nel quartiere San Siro di Milano. A confermarlo è il suo legale, l'avvocato Simona Brambilla, al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore. “È stata una sua scelta. In questo momento è molto scosso”, ha precisato il difensore secondo quanto riportato dal Corriere della sera. Inoltre, ha spiegato che l'assistito “non ricorda nulla” di quanto accaduto “fino a quando si è ritrovato nell'auto della polizia”. L'indagato, a cui viene contestato il reato di tentato omicidio, non avrebbe chiesto al gip un'attenuazione della misura cautelare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ora l'accoltellatore gambiano "non ricorda nulla": E spunta il precedente in Inghilterra

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