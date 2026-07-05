Un giovane gambiano di 22 anni, identificato come Lamin Saidilly, ha accoltellato un uomo di 55 anni in un bar di via Capecelatro a Milano, sabato mattina poco dopo le 7. L'uomo è stato colpito 20 volte ed è in condizioni critiche. Nel suo passato, Saidilly aveva un precedente nel 2023. Secondo fonti, in tasca aveva oggetti non specificati al momento dell’arresto.

C'è un precedente inquietante nel passato del 22enne Lamin Saidilly, il gambiano che sabato mattina poco dopo le 7 a Milano ha accoltellato per 20 volte riducendolo in fin di vita un uomo italiano di 55 anni che stava bevendo un caffè in compagna del padre in un bar di via Capecelatro, in zona San Siro. Nel novembre 2023 il ragazzo, all'epoca 19enne, stando a quanto riporta il Corriere della Sera era stato arrestato nei sobborghi di Leeds, in Inghilterra, dopo aver accoltellato un 25enne fuori da un pub per una rapina. Negli archivi della polizia italiana, però, non risultano precedenti a suo carico. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48428214 Resta un'incognita il motivo che ha spinto il gambiano ad accoltellare un uomo che non conosceva, senza alcuna motivazione plausibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milano, il gambiano accoltellatore è Lamin Saidilly: cos'aveva in tasca, il precedente del 2023

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