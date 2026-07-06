Il 22enne gambiano che sabato mattina ha accoltellato un uomo di 55 anni fuori da un bar nel quartiere San Siro di Milano si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si scopre inoltre che l'individuo ha un precedente penale a Leeds. L'episodio si è verificato nel contesto di una lite, ma l'aggressore ha dichiarato di non ricordare l'accaduto.

Si è avvalso della facoltà di rispondere Lamin Saidilly, il 22enne che sabato mattina ha accoltellato un uomo di 55 anni all'esterno di un bar nel quartiere San Siro di Milano. A confermarlo è il suo legale, l'avvocato Simona Brambilla, al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore. “È stata una sua scelta. In questo momento è molto scosso”, ha precisato il difensore secondo quanto riportato dal Corriere della sera. Inoltre, ha spiegato che l'assistito “non ricorda nulla” di quanto accaduto “fino a quando si è ritrovato nell'auto della polizia”. L'indagato, a cui viene contestato il reato di tentato omicidio, non avrebbe chiesto al gip un'attenuazione della misura cautelare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ora l'accoltellatore gambiano "non ricorda". E spunta il precedente a Leeds

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Ora l'accoltellatore gambiano "non ricorda nulla": E spunta il precedente in InghilterraLamin Saidilly, 22 anni, ha ammesso di non ricordare nulla dopo aver accoltellato un uomo di 55 anni nel quartiere San Siro di Milano sabato mattina.

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Argomenti più discussi: Lamin Saidilly, un invisibile in città: la famiglia, il precedente dell’aggressione e l’impassibilità. Non è mai stato in cura; Passante accoltellato a Milano, Lamin Saidilly sconvolge tutti: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio; Uomo accoltellato a Milano, il 22enne si era allontanato da casa 10 giorni prima, nel 2023 un'aggressione a Leeds.

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