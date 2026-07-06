oppo lancia reno16 e porta a milano un pop up esclusivo tra tecnologia e k pop

Un nuovo modello di smartphone è stato presentato con un evento a Milano, accompagnato da un pop-up esclusivo che combina tecnologia e cultura K-pop. L’evento ha attirato un pubblico interessato alle ultime innovazioni del settore, con dimostrazioni pratiche del dispositivo e momenti dedicati alla musica e alla moda coreana. Durante l’iniziativa, sono state mostrate funzionalità avanzate del telefono e sono state offerte esperienze interattive legate al mondo del K-pop. Nessuna informazione sui dettagli tecnici è stata resa nota.

La tecnologia, da sola, non basta più. Per conquistare una generazione cresciuta tra social network, creator e contenuti da condividere in tempo reale, oggi uno smartphone deve raccontare anche uno stile di vita. È da questa idea che nasce la strategia con cui OPPO accompagna il debutto della nuova Reno16 Series: non un semplice lancio di prodotto, ma un’esperienza immersiva che intreccia design, intelligenza artificiale e cultura pop coreana. Dal 10 al 12 luglio il marchio cinese aprirà infatti nel cuore di Milano un pop-up interamente dedicato alla nuova gamma di smartphone e alla collaborazione con le BABYMONSTER, il gruppo femminile della YG Entertainment scelto come Reno Ambassador. 🔗 Leggi su Panorama.it

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OPPO Reno 16 UNBOXING & HANDS-ON – 200MP CAMERA BEAST

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