Zimmermann sceglie il lago di Como | pop-up esclusivo a Villa Serbelloni

Un nuovo pop-up stagionale apre sul lago di Como, con il marchio Zimmermann che ha scelto Villa Serbelloni a Bellagio come location. L’evento si svolge nella storica residenza, offrendo una vetrina temporanea tra moda, arte e lifestyle. La struttura ospita la collezione del marchio, creando un punto di riferimento esclusivo per gli appassionati. La presenza del pop-up segna il debutto del brand in questa zona, in una cornice di grande fascino.

Zimmermann approda sul lago di Como con il suo primo pop-up stagionale, scegliendo la prestigiosa cornice di Villa Serbelloni a Bellagio per una nuova esperienza tra moda, arte e lifestyle.Un rifugio tra luce e designLo spazio è stato concepito come un ambiente luminoso e raffinato, capace di.🔗 Leggi su Quicomo.it

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