Reggia incontra il mondo Comicon | K-pop e cultura pop nel palazzo vanvitelliano

La Reggia di Caserta si prepara ad accogliere il Comicon, evento dedicato alla cultura pop internazionale. La manifestazione prevede incontri e spettacoli legati al mondo del fumetto, del cinema e della musica, con particolare attenzione al fenomeno del K-pop. L’evento, che si svolge nel palazzo vanvitelliano, mette in relazione il patrimonio storico con le tendenze contemporanee della cultura di massa.

La Reggia di Caserta apre le porte alla cultura pop internazionale con un doppio appuntamento che unisce patrimonio storico e nuove forme di espressione contemporanea. Il 26 aprile il Complesso vanvitelliano ospiterà il “Comicon Extra”, mentre dal 30 aprile al 3 maggio sarà protagonista al.🔗 Leggi su Casertanews.it

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