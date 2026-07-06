operazione black poison a bologna sequestrati 130 litri di droga monkey tail e due arresti

Notizia in breve

Durante un'operazione all’aeroporto di Bologna sono stati arrestati due uomini nigeriani e sequestrati oltre 130 litri di “Monkey Tail”, droga sintetica nascosta in bottiglie di alcol. L’intervento ha portato al fermo dei due sospetti e al sequestro di sostanze stupefacenti di notevoli quantità. La polizia ha intercettato il carico mentre era in transito, impedendo che la droga raggiungesse il mercato locale.