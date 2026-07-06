Operazione Black Poison a Bologna sequestrati 130 litri di droga Monkey Tail e due arresti
Durante un'operazione all’aeroporto di Bologna sono stati arrestati due uomini nigeriani e sequestrati oltre 130 litri di “Monkey Tail”, droga sintetica nascosta in bottiglie di alcol. L’intervento ha portato al fermo dei due sospetti e al sequestro di sostanze stupefacenti di notevoli quantità. La polizia ha intercettato il carico mentre era in transito, impedendo che la droga raggiungesse il mercato locale.
È di due arresti e oltre 130 litri di droga sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta presso l’aeroporto di Bologna. A essere coinvolti sono stati due cittadini nigeriani, fermati mentre trasportavano un ingente carico di “Monkey Tail“, una pericolosa droga sintetica, nascosta in bottiglie di alcol. L’operazione, denominata “Black Poison”, è stata portata a termine grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti provenienti dal continente africano. Operazione “Black Poison” Stando alle informazioni pubblicate sul sito della... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Bologna, sequestrati 130 litri di droga liquida all'aeroporto Marconi
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