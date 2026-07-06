In un aeroporto, sono stati sequestrati oltre 130 litri di droga liquida nascosta in bottiglie presentate come alcolici. Durante i controlli, le autorità hanno individuato le bottiglie sospette e le hanno sottoposte a verifica. Un uomo è stato arrestato mentre un secondo è stato denunciato. La sostanza sequestrata è risultata essere droga liquida, e le operazioni sono ancora in corso.

Bologna, 6 luglio 2026 - Oltre 130 litri di droga liquida sequestrati, un presunto pusher arrestato e un secondo uomo denunciato. È il bilancio dell’ operazione Black Poison, condotta all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai militari della Guardia di Finanza in servizio nello scalo felsineo. L’intervento è scattato nell’ambito dei controlli sulle rotte intercontinentali da e per il continente africano. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’attenzione si è concentrata su due cittadini nigeriani, di 50 e 30 anni, che negli ultimi sei mesi avrebbero fatto regolarmente scalo a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga liquida, sequestrati 130 litri in aeroporto: era nascosta in bottiglie presentate come alcolici

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Bologna, sequestrati 130 litri di droga liquida all'aeroporto Marconi

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