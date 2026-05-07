Operazione antidroga dei carabinieri nel Napoletano 26 arresti

I carabinieri del Nucleo Investigativo della provincia napoletana hanno portato a termine un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di 26 persone. L'azione è stata condotta nel corso di diverse battute di controllo e perquisizioni nelle aree di interesse. Durante le operazioni sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento. L'intera operazione si inserisce in un'attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

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