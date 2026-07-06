Giovedì 9 luglio alle 11 si svolge un Open Day per il corso ITS AI Security Developer ad Arezzo. L’evento presenta un percorso formativo che mira a preparare giovani specializzati nell’integrazione di Intelligenza Artificiale nei software e con competenze avanzate sulle tecnologie 5G. La sessione è aperta a chi desidera conoscere il programma e le modalità di iscrizione. La presentazione si terrà presso la sede del corso, con possibilità di partecipare anche online.

Arezzo, 6 luglio 2026 – Si terrà giovedì 9 luglio alle 11 l’Open Day per la presentazione del corso ITS AI SECURITY Developer finalizzato a formare giovani specializzati nell’integrazione di Intelligenza Artificiale nei software, con competenze avanzate sulle tecnologie 5.0, in grado di rispondere alle sfide digitali del mercato. In questa occasione, le aziende e gli organizzatori del corso incontreranno i giovani e le persone interessate fornendo ulteriori informazioni e presentando il piano di studio previsto. I corsi della Fondazione ITS PRODIGI volti a formare dei tecnici esperti in ambito informatico rispondono ai reali fabbisogni professionali del tessuto produttivo di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Open Day 05/02/2026 - Presentazione dei corsi di laurea triennale UNINT

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