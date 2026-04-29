Open Day universitario | due giornate per orientarsi nella scelta del corso di laurea

L'università ha annunciato due giornate dedicate all'Open Day, pensate per aiutare gli studenti a orientarsi nella scelta del corso di laurea. Durante queste giornate, sarà possibile visitare le strutture, ascoltare presentazioni e porre domande ai responsabili dei vari dipartimenti. L'iniziativa si rivolge a chi desidera raccogliere informazioni precise e incontrare direttamente i rappresentanti delle facoltà. È un'occasione per approfondire le offerte accademiche e valutare le proprie possibilità.