Open Day universitario | due giornate per orientarsi nella scelta del corso di laurea
L'università ha annunciato due giornate dedicate all'Open Day, pensate per aiutare gli studenti a orientarsi nella scelta del corso di laurea. Durante queste giornate, sarà possibile visitare le strutture, ascoltare presentazioni e porre domande ai responsabili dei vari dipartimenti. L'iniziativa si rivolge a chi desidera raccogliere informazioni precise e incontrare direttamente i rappresentanti delle facoltà. È un'occasione per approfondire le offerte accademiche e valutare le proprie possibilità.
Scegliere il percorso universitario più adatto alle proprie aspirazioni richiede tempo, informazioni e confronto diretto. Partecipare a un open day consente proprio questo: entrare in contatto con l’ambiente accademico, conoscere l’offerta formativa e chiarire ogni dubbio prima di prendere una.🔗 Leggi su Romatoday.it
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