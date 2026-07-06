Sette Paesi membri dell’OPEC+ hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio a partire da agosto, durante una videoconferenza. L’Algeria ha partecipato alla riunione per discutere gli aggiustamenti volontari alla produzione. Non sono stati forniti dettagli sui livelli di incremento o sui paesi coinvolti specificamente. La decisione segue le recenti consultazioni tra i membri dell’organizzazione per stabilizzare i mercati energetici.

Algeria Partecipazione alla Riunione OPEC+. ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – L’Algeria ha preso parte, oggi, a una videoconferenza con i sette Paesi membri dell’OPEC+ per discutere gli ulteriori aggiustamenti volontari della produzione di petrolio. Oltre all’Algeria, erano presenti l’Arabia Saudita, l’Iraq, il Kazakistan, il Kuwait, l’Oman e la Russia. L’incontro è stato reso pubblico dal ministero algerino dell’Energia, delle Miniere e delle Energie rinnovabili, che ha evidenziato l’importanza di tali colloqui per la stabilità del mercato petrolifero. Aumento della Produzione di Petrolio. Al termine della riunione, i Paesi partecipanti hanno preso la decisione di incrementare la produzione complessiva di petrolio di 188 mila barili al giorno a partire da agosto 2026. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - “Opec+: i sette Paesi concordano per aumento produzione petrolifera in Algeria da agosto.”

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