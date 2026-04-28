Petrolio | Emirati dopo uscita da Opec aumento graduale produzione**

Gli Emirati hanno annunciato che, dopo aver lasciato l'OPEC, continueranno ad aumentare lentamente la produzione di petrolio. La decisione è stata comunicata in relazione alla domanda di mercato e alle condizioni attuali del settore. L’obiettivo è di mantenere un ruolo responsabile nel settore energetico, senza specificare scadenze precise o quantità di incremento. La notizia riflette la volontà di adeguarsi alle dinamiche del mercato globale del petrolio.

Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - "Dopo l'uscita dall'OPEC, gli Emirati continueranno il loro ruolo responsabile aumentando gradualmente e deliberatamente la produzione, in linea con la domanda e le condizioni di mercato". Lo si legge nella nota - pubblicata dall'agenzia Wam - in cui si annuncia l'addio all'organizzazione anche se, si sottolinea, "questa decisione non cambia l'impegno degli Emirati per la stabilità dei mercati globali né il suo approccio basato sulla cooperazione con produttori e consumatori, ma migliora piuttosto la sua capacità di rispondere alle esigenze di mercato in evoluzione". Potendo contare su "una vasta e competitiva...🔗 Leggi su Iltempo.it

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