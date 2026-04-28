Gli Emirati Arabi hanno deciso di lasciare l’organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e il gruppo Opec+, che comprende altri dieci membri, tra cui la Russia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e prevede anche un incremento della produzione di petrolio. La mossa rappresenta un cambiamento significativo per le dinamiche del mercato energetico internazionale.

Con una decisione storica gli Emirati Arabi hanno annunciato la loro uscita dal gruppo dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e da Opec+, che include altri dieci membri, tra i quali anche la Russia. Una scelta che mette fine a un’affiliazione durata quasi 60 anni e che lascia il gruppo, nato per contrastare l’egemonia anglo-americana sull’estrazione del greggio, con soli 11 Stati. Nel comunicato diffuso, il Ministero dell’Energia e delle Infrastrutture di Abu Dhabi ha chiarito che “gli Emirati Arabi Uniti continueranno ad agire in modo responsabile, portando sul mercato una produzione aggiuntiva in maniera graduale e misurata, in linea con la domanda e le condizioni di mercato”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Emirati escono dall’organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec e Opec+). E annunciano l’aumento della produzione

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