Omicidio sulla spiaggia di Savona morto un 37 accoltellato caccia al killer

Da liberoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 37 anni è stato ucciso domenica pomeriggio sulla spiaggia libera del Prolungamento di Savona, sotto piazzale Eroe dei Due Mondi. Dopo una lite improvvisa, è stato colpito all’addome con un coltello davanti a decine di presenti. La vittima è caduta a terra e ha perso la vita poco dopo. La polizia ha avviato le ricerche del responsabile.

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Una lite improvvisa, poi un fendente all'addome davanti a decine di persone. Si è conclusa con la morte di un uomo di 37 anni la violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio di domenica 5 luglio sulla spiaggia libera del Prolungamento di Savona, sotto piazzale Eroe dei Due Mondi. La vittima è deceduta nella notte all'ospedale San Paolo, dove era stata trasportata in condizioni disperate e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. L'aggressione si è consumata in pieno giorno, sotto gli occhi di famiglie, turisti e ragazzi presenti sul litorale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 37enne era seduto insieme ad alcune persone quando è stato raggiunto da un uomo con il quale sarebbe nata un'accesa discussione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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