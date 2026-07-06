Un uomo di 37 anni è stato ucciso domenica pomeriggio sulla spiaggia libera del Prolungamento di Savona, sotto piazzale Eroe dei Due Mondi. Dopo una lite improvvisa, è stato colpito all’addome con un coltello davanti a decine di presenti. La vittima è caduta a terra e ha perso la vita poco dopo. La polizia ha avviato le ricerche del responsabile.

Una lite improvvisa, poi un fendente all'addome davanti a decine di persone. Si è conclusa con la morte di un uomo di 37 anni la violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio di domenica 5 luglio sulla spiaggia libera del Prolungamento di Savona, sotto piazzale Eroe dei Due Mondi. La vittima è deceduta nella notte all'ospedale San Paolo, dove era stata trasportata in condizioni disperate e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. L'aggressione si è consumata in pieno giorno, sotto gli occhi di famiglie, turisti e ragazzi presenti sul litorale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 37enne era seduto insieme ad alcune persone quando è stato raggiunto da un uomo con il quale sarebbe nata un'accesa discussione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Savona.

© Liberoquotidiano.it - Omicidio sulla spiaggia di Savona , morto un 37 accoltellato, caccia al killer

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Impara a comportarti»: accoltellato in spiaggia davanti ai bagnanti, 37enne muore in ospedale

Notizie e thread social correlati

Omicidio a Savona sulla spiaggia libera del Prolungamento, uomo accoltellato tra i bagnanti: caccia al killerUn uomo è stato accoltellato e ucciso sulla spiaggia libera del Prolungamento a Savona.

Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killerA Vasto, un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel garage di casa con ferite da arma da taglio.

Temi più discussi: È morto all’ospedale l’uomo accoltellato in spiaggia a Savona. È ancora caccia all’uomo; Omicidio a Civitanova, fermata la compagna della vittima; Giallo di Marina Palmense: l’ispezione sul corpo di Elvira riapre la pista del gesto estremo; Torino, tenta di dare fuoco alla compagna: arrestato 47enne.

È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. È quindi ricercato per omicidio l'uomo che, durante u x.com

Savona, è morto l’uomo accoltellato in spiaggia davanti a centinaia di bagnantiSavona - È morto nella notte l’uomo di 37 anni che domenica era stato accoltellato nella spiaggia del Prolungamentoalle tre del pomeriggio, davanti a famiglie di savonesi e turisti. La situazione era ... ilsecoloxix.it

Omicidio a Savona: vittima di 37 anni perde la vita dopo aggressione in spiaggiaUna tragica fine per un uomo di 37 anni accoltellato in spiaggia a Savona. L'aggressore è fuggito dopo la violenta aggressione. notizie.it