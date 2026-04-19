A Vasto, un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel garage di casa con ferite da arma da taglio. I genitori hanno scoperto il corpo e hanno chiamato le autorità. Sono in corso indagini per identificare l’autore dell’omicidio. La polizia sta esaminando le prove e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire quanto accaduto. La caccia al colpevole è ancora in corso.

Una domenica pomeriggio di sangue ha sconvolto la città di Vasto, in provincia di Chieti. Andrea Sciorilli, un giovane di 21 anni (nato nel 2004), è stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi, 19 aprile, all’interno del complesso residenziale dove viveva con la famiglia, in una traversa della circonvallazione Histoniense. Indagini in corso per omicidio. Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli Come riporta Adnkronos, il corpo del ragazzo, figlio di una ex dipendente comunale e figura molto conosciuta tra i coetanei della zona, è stato rinvenuto in fondo alla rampa che conduce ai box e ai posti auto condominiali. A fare la terribile scoperta, intorno alle 14:20, sarebbero stati proprio i genitori, che hanno immediatamente dato l’allarme.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer

Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage

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Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto, in centro, nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. Sul posto ci sono polizia, sanitari del 118 e carabinieri. facebook