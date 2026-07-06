Un uomo accusato di aver ucciso un coinquilino a Palermo avrebbe dovuto essere già in carcere. La vittima è stata accoltellata in via Sampolo e il sospettato è stato identificato come il suo coinquilino. L’indagato, condannato nel 2023 a quasi quattro anni per lesioni aggravate, non risultava ancora in carcere al momento dell’omicidio. La polizia sta verificando se ci siano stati ritardi o anomalie nell’esecuzione della condanna.

Francesco Cusumano è accusato di omicidio volontario aggravato per la morte del coinquilino Francesco Spataro, accoltellato in via Sampolo a Palermo. L’uomo, però, sarebbe già dovuto essere stato in carcere perché era stato condannato a tre anni e dieci mesi per lesioni aggravate ai danni di un avvocato nel 2023. La condanna per lesioni aggravate Come riporta il Giornale di Sicilia, Francesco Cusumano, originario di Messina, sarebbe stato condannato, per un episodio accaduto nel 2023, a 3 anni e dieci mesi di carcere per lesioni aggravate. L’uomo avrebbe pestato un avvocato, presidente della commissione d’esame per l’abilitazione forense, che lo aveva bocciato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Omicidio di Francesco Spataro in via Sampolo a Palermo, killer Francesco Cusumano doveva essere già in carcere

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Omicidio a Palermo, via Sampolo blindata

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