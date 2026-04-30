Un uomo italiano di 35 anni è stato ucciso ieri pomeriggio a Ibiza. La vittima, originaria di Pagani, in provincia di Napoli, risiedeva da diversi anni sull’isola. Le autorità stanno indagando sul caso, ma al momento non ci sono ancora notizie sul responsabile o sui motivi dell’omicidio. Il sospetto è che si tratti di un regolamento di conti, ma nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata.

Ibiza, 30 aprile 2026 – Si chiamava Francesco Sessa l’italiano ucciso ieri pomeriggio a Ibiza. Trentacinque anni, di Pagani (Napoli), viveva da tempo sull’isola. Sessa è stato accoltellato a Sant Josep de sa Talaia nell'area di Platja d'en Bossa, di fronte al bar El Campito di via Alzines, chiuso a quell'ora. L’assassino ancora non si trova. A dare l'allarme è stata una donna che parcheggiava nei pressi e ha notato il giovane con una mano sul torace che si accasciava a terra, riverso in un lago di sangue. Inutile l’intervento dei soccorritori che non sono riusciti a rianimarlo. Quando l’equipe medica è arrivata sul posto la vittima era già in arresto cardiaco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, forse un regolamento di conti. Killer ancora in fuga

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