La Guardia Civil spagnola ha arrestato un uomo di 45 anni proveniente da Avellino, sospettato di essere l’autore dell’omicidio di un pizzaiolo italiano avvenuto a Ibiza. L’indagine si concentra sull’individuazione del presunto killer, che si pensa possa essere un altro cittadino italiano. L’arresto è stato effettuato nell’ambito delle indagini volte a chiarire i dettagli del delitto.

C’è un presunto colpevole per l’omicidio di Francesco Sessa a Ibiza. La Guardia Civil ha arrestato un 45enne originario di Avellino che, secondo le indagini, sarebbe il responsabile dell’accoltellamento di Francesco Sessa avvenuto nei pressi di un bar di Platja d’en Bossa. Sessa, 35 anni, lavorava come pizzaiolo ed era originario di Pagani, in provincia di Salerno. Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato un 45enne L’omicidio di Sessa e il racconto di una testimone La madre di Francesco Sessa in viaggio verso Ibiza Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato un 45enne Sessa si era trasferito alle Baleari da circa dieci anni, e a Ibiza aveva svolto diversi lavori.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, fermato il presunto killer del pizzaiolo: sarebbe un altro italiano

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#Ibiza Il caso dell’omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di origini campane, che lavorava come pizzaiolo. Arrestato un 45enne di Avellino. Ancora non è chiaro il movente. Tra le ipotesi una lite per piccoli traffici di droga. - facebook.com facebook