D4vd accusato di aver comprato due motoseghe dopo l'omicidio Rivas | rischia la pena di morte

Il cantante d4vd è stato accusato di aver acquistato due motoseghe nei giorni successivi all'omicidio di una giovane donna, identificata come Celeste Hernandez. Le autorità stanno indagando sui movimenti e le transazioni del cantante, che potrebbe essere coinvolto nel crimine. La vicenda si è sviluppata rapidamente, portando all'apertura di un procedimento giudiziario che potrebbe portare a una condanna severa, inclusa la pena di morte.

Continuano le indagini sul caso di omicidio di primo grado che coinvolge il cantante d4vd e la giovane vittima Celeste Hernandez. Durante le indagini, rinvenuti gli acquisti di motoseghe e materiale pedopornografico della vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Damiano David toglie da Spotify e Youtube la canzone Tangerine con D4VD, accusato dell’omicidio RivasDamiano David ha tolto dalle piattaforme Tangerine, la canzone in collaborazione con il cantante americano D4vd accusato dell'omicidio della... D4vd arrestato, cantante accusato dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez(Adnkronos) – Il cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, la 14enne trovata morta a Hollywood... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il rapper D4vd è accusato dell'omicidio di una 14enne; Celeste Rivas Hernandez è morta per lesioni penetranti multiple: svelata l'autopsia. Il cantante D4vd è accusato di averla ammazzata e smembrata; Possibile pena di morte: D4vd accusato di omicidio: si dichiara non colpevole | blue News; Damiano David cancella dalle piattaforme il brano Tangerine con D4VD: il rapper è accusato di omicidio. D4vd accusato di omicidio e mutilazione di cadavereIl cantante David Anthony Burke, noto con il nome d’arte D4vd, è comparso presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles il 20 aprile con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente. David ... rockol.it D4vd, chi è il rapper accusato di aver ucciso una 14enne: l’arresto che ha scioccato gli USASvolta nel terribile caso che vede coinvolto il cantante R&B D4vd, arrestato proprio in queste ore a Los Angeles perché sospettato di omicidio: i dettagli. libero.it News Ancora novità dal caso di Celeste Rivas: il cellulare di @d4vddd, rapper che ha firmato l'inno ufficiale di Fortnite e che è accusato formalmente dell'omicidio della ragazza, è stato analizzato. Il dispositivo sembrerebbe contenere una "quantità significati - facebook.com facebook #D4vd accusato dell’omicidio di #CelesteRivasHernandez, trovata morta nel bagagliaio della sua auto. Le indagini parlano anche di presunti abusi e del ritrovamento di materiale pedopornografico nei suoi account. Il #1maggio si terrà l’udienza preliminare p x.com